Челябинск, , 20:21 — REGNUM В международный день слепых, 13 ноября, в Челябинске вновь прошёл спектакль, в котором играли люди с особенностями зрения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Фонде президентских грантов.

Постановку «Дамы и гусары» по пьесе Александра Фредро представили слабовидящие актёры из театрального коллектива «Талисман». С водевилем смогли ознакомиться даже полностью слепые зрители, которым дали возможность прикоснуться к искусству с помощью тифлоперевода.

Отметим, спектакль был создан в рамках проекта «Играем, учимся, живём», реализованного с помощью президентского гранта. Показывали его и ранее. 13 ноября с очередным показом завершился и сам проект. На его реализацию Челябинский областной Реабилитационный культурно-спортивный Центр Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» получил осенью 2018 года президентский грант в размере 1 690 520 рублей. Ещё 1 532 094 планировалось привлечь из других источников.

С творческим коллективом поработали специалисты реабилитационного культурно-спортивного центра, возглавляемого заслуженным работником Всероссийского общества слепых Надеждой Топуновой. Будущие актёры с нуля изучали основы сценической речи, разучивали необходимые театральные песни и номера.

Театральная команда уже получила диплом гран-при и награду за роль второго плана во всероссийском конкурсе «Золотая кобра» в Новосибирске, также спектакль победил в номинации «Самая зрелищная постановка» на конкурсе всероссийского общества слепых «Пространство равных возможностей».

Проект был рассчитан на 1 ноября 2018-го — 30 ноября 2019 года. Среди его целей организаторы назвали поддержку театрального творчества людей с ограниченными физическими возможностями и включение их в общекультурные процессы, а также комплексную реабилитацию инвалидов по зрению, выявление талантов среди незрячих людей и активное их вовлечение в занятия творчеством, содействие укреплению прочных связей между людьми с инвалидностью и гражданским обществом.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в Екатеринбурге прошёл фестиваль инклюзивного искусства. В рамках фестиваля проходили театральные показы.

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