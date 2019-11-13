Мальмё, Швеция, , 22:59 — REGNUM Полиция в Мальмё, расположенном на юге Швеции, теперь будет получать подкрепление из других частей страны. Сообщения об усиленном полицейском патрулировании появляются после того, как 12 ноября городские власти организовали встречу с преступниками в целях предотвращения эскалации насилия. Об этом 13 ноября сообщило шведское издание Sveriges Radio.

После того, как Южное полицейское управление Швеции обратилось за помощью после взрывов и перестрелок, происходящих на протяжении нескольких последних недель, в город были направлены подразделения из других частей страны.

«Мы уже обеспечили прибытие новых сил для содействия местным правоохранительным органам в следственной работе и патрулировании улиц города», — заявил глава Южного полицейского управления Стефан Синтей.

Сообщается, что на улицах города можно заметить больше полицейских, чем обычно. Для обеспечения дополнительных мер безопасности новые отряды правоохранителей до сих пор продолжают пребывать в город.