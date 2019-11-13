Стокгольм, , 23:55 — REGNUM Миграционная служба Швеции постановила, что 750 молодых иммигрантов, которым ранее был предоставлен вид на жительство, в соответствии с так называемым законом «О старших классах средней школы», больше не имеют права жить в помещениях, предоставляемых государством. Вместо этого они должны организовать свое проживание самостоятельно. Об этом 13 ноября сообщила шведская газета Fria Tider.

«Мы понимаем, что это решение может показаться суровым», — заявила Вероника Линдстранд Кант, руководитель национального координационного управления Миграционной службы Швеции.

Ранее своим решением от 18 июня 2019 года Апелляционный суд Швеции постановил, что любое лицо, кому был предоставлен вид на жительство, но на которого не распространяется закон «О жилье», не имеет права на получение жилых помещений и суточного пособия, предоставляемых по решению Миграционной службы Швеции.

По мнению Миграционной службы Швеции, действие данного постановления суда распространяется на группу, насчитывающую 750 человек, в отношении которых сейчас ведется проверка. Теперь они больше не имеют права проживать в помещениях, предоставляемых государством, после получения ими вида на жительство.