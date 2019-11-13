Москва, , 19:36 — REGNUM Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, может быть отправлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Москву. Об этом 13 ноября заявил журналистам в Москве его адвокат Александр Почуев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы готовим вопросы о включении к заявлению следователю о проведении психолого-психиатрической экспертизы. Защита хочет этого», — сказал адвокат.

Вопрос о том где будет проводиться экспертиза решат следственные органы, но не исключено, что экспертизу проведут в Москве, добавил Почуев.

Обвинение в убийстве 24-летней девушки 63-летнему историку предъявили 11 ноября. В суде бывший преподаватель СПбГУ признался в совершенном преступлении и объяснил, что убил девушку из-за конфликта, намекая также на состояние самообороны.

Защита пока не определилась, на какой версии случившегося она будет настаивать в суде.

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