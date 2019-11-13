Стокгольм, , 23:00 — REGNUM В социальных сетях в шведской розничной сети Rusta появились изображения рождественской церкви без креста на крыше. В электронных письмах, рассылаемых службой поддержки клиентов компании, сообщается, что они намеренно убрали крест, чтобы адаптировать рождественское украшение для клиентов, являющихся мусульманами и членами других религиозных конфессий. Об этом 13 ноября заявило шведское издание SVT Nyheter.

Представители розничной сети подтвердили, что распространяемые электронные письма являются подлинными. В компании Rusta также добавили, что они осведомлены о том, что некоторые покупатели «выразили недовольство» такими мерами.

Причина возмущения со стороны клиентов заключается в том, что компания создала рождественское украшение в виде логотипа, который представляет собой покрытую снегом церковь без характерного христианского креста на вершине башен. В электронном письме от Rusta, которое распространяется в социальных сетях, сообщается, что торговая сеть решила снять крест, «чтобы приспособиться к большему количеству клиентов».