Черкесск, , 19:29 — REGNUM Два лесных пожара потушены в Карачаево-Черкесии. К 18:00 13 ноября полностью ликвидированы пожары в поселке Нижний Архыз Зеленчукского района и селении Хасаут Греческое Карачаевского района, сообщили в региональном управлении МЧС. Это же подтвердили в управлении лесами Карачаево-Черкесии.

По данным ведомства, к 16:00 полностью ликвидирован пожар в Аксаутском лесничестве, а также Ермоловском и Аксаутском участках Зеленчукского лесничества, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Что касается остальных пожаров, то удалось локализовать возгорание в ауле Нижняя Теберда Карачаевского района. А на территории Тебердинского лесничества в Карачаевском районе работы приостановлены до наступления светлого времени суток. Общая площадь возгораний на этом участке составляет 15 гектаров. В настоящее время для отслеживания ситуации в зоне пожара выставлен караул в составе 10 человек.

Всего, по данным МЧС, в ликвидации пожаров принимают участие 155 человек, использована 31 единица техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, информация о пожарах в лесных районах Карачаево-Черкесии появилась 11 ноября. Горел лес сразу в четырех районах республики. Глава субъекта Рашид Темрезов объявил связи с этим особый режим противопожарной безопасности.

Были сформированы оперативный штаб и специальная комиссия, в состав которых вошли представители МВД, МЧС по КЧР, Управления лесами и местных администраций. В качестве одной из версий причин пожаров были названы поджог и человеческий фактор.

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