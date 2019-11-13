Екатеринбург, , 19:29 — REGNUM В столице Среднего Урала уже второй день разыскивают преступника, который напал на два пункта микрокредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Грабитель смог получить более 50 тысяч рублей. Злоумышленник задействовал предмет, похожий на пистолет.

По факту налётов открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия). Полиция уже была на месте преступления и изъяла видеозаписи с камер наблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября 2019 года в Екатеринбурге задержали жителя Режа (Свердловская область). Мужчина подозревается в трёх набегах на пункты микрозаймов.

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