Москва, , 19:08 — REGNUM В социальной сети «ВКонтакте» в начале 2020 года появится функция добавления «дизлайков» к комментариям. Об этом представители компании сообщили 13 ноября на конференции VK Content Day.

Предполагается, что после внедрения новой опции рядом с комментариями пользователей будут отображаться две оценки — положительная и отрицательная. Функцию «дизлайк» к самим публикациям добавлять не планируется.

Представители «ВКонтакте» анонсировали и ряд других нововведений, которые будут реализованы в ближайшие месяцы. В их числе — около 20 новых тематических лент с новостями и рекомендациями, а также платные подписки VK Donut, при помощи которых пользователи смогут финансово поддерживать любимых авторов и проекты.