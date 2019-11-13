Москва, , 19:05 — REGNUM Руководство Высшей школы экономики вместо того, чтобы наказать преподавателя Гасана Гусейнова за высказывание о «клоачном русском языке», извинилось перед ним. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщила глава комиссии ученого совета ВШЭ Наталья Ерпылева.

Напомним, что Гусейнов, который неоднократно делал провоцирующие заявления в сети, сделал очередной такое заявление, в котором назвал русский язык «клоачным». Написанное Гусейновым было воспринято негативно, и от преподавателя ВШЭ потребовали извинений. Сам он заявил, что не считает, что должен извиняться.

В ВШЭ решили созвать специальную комиссию ученого совета, чтобы рассмотреть ситуацию с Гусейновым. Глава комиссии Ерпылева заявила, что преподаватели ВШЭ всегда должны помнить о том, что их публичные высказывания могут провоцировать негативную реакцию общества. С другой стороны, школа не отказывается от возможности сотрудников существовать в условиях академической свободы. Гусейнову комиссия рекомендовала извиниться за свое высказывание о русском языке.

При этом Ерпылева также сказала, что от лица комиссии она хочет извиниться перед Гусейновым, так как он не был должным образом уведомлен о том, что комиссия ученого совета ВШЭ рассматривает его дело.

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