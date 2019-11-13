Екатеринбург, , 19:11 — REGNUM Мечеть «Нур-Усман» рядом с екатеринбургским цирком начнут разбирать уже на следующей неделе. Об этом заявил свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько, сообщает ЕАН.

Чиновник уточнил, что 15 ноября 2019 года в «Нур-Усман» проведут последнюю службу, а уже в понедельник, 18 марта, здание начнут демонтировать.

На новой площадке — на Сортировке — мечеть пока так и не построена.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловские власти решили не вмешиваться в строительство новой мечети. Тем не менее, чиновники готовы оказать поддержку деньгами или строительными материалами.

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