Нью-Дели, , 19:36 — REGNUM Студенческая федерация Индии и Федерация демократической молодёжи Индии осудили государственный переворот в Боливии, в результате которого избранный президент Эво Моралес был вынужден уйти в отставку. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Участники протестов собрались перед зданиями посольства и консульств США в Индии в знак солидарности с Моралесом.

Обе организации выразили обеспокоенность планами США по уничтожению государственного проекта, созданного Эво.

Протестующие выразили уверенность в том, что народ Боливии выйдет победителем из борьбы с империализмом.