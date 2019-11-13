Нью-Дели, 13 ноября 2019, 19:36 — REGNUM Студенческая федерация Индии и Федерация демократической молодёжи Индии осудили государственный переворот в Боливии, в результате которого избранный президент Эво Моралес был вынужден уйти в отставку. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.
Участники протестов собрались перед зданиями посольства и консульств США в Индии в знак солидарности с Моралесом.
Обе организации выразили обеспокоенность планами США по уничтожению государственного проекта, созданного Эво.
Протестующие выразили уверенность в том, что народ Боливии выйдет победителем из борьбы с империализмом.