Владикавказ, , 18:49 — REGNUM В Северной Осетии вынесен обвинительный приговор военнослужащему, который 11 апреля 2019 года убил офицера. Ефрейтора Евгения В. признали виновным в причинении смерти по неосторожности в результате нарушения правил обращения с оружием, сообщили ИА REGNUM 13 ноября в пресс-службе Главного военного следственного управления СКР.

Как было установлено в ходе следствия и заседания Владикавказского гарнизонного военного суда, контрактник войсковой части 23 511 во время занятий по огневой подготовке установил пулемет на коробку с патронной лентой.

Оказавшись в неустойчивом положении, оружие стало падать. Пытаясь предотвратить падение, ефрейтор случайно нажал на спусковой крючок. При этом находившийся неподалеку офицер был ранен в голову и скончался.

За непреднамеренное убийство военнослужащий получил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении.