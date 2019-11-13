Донецк, , 19:34 — REGNUM Миграционная служба ДНР откроет дополнительные пункты, в которых жители Донбасса смогут оформить паспорт России или ДНР, сообщили 13 ноября в пресс-службе МВД ДНР.

«Для удобства жителей Республики в ближайшее время будут открыты дополнительные пункты приёма документов в других населённых пунктах государства», — сказано в сообщении.

13 ноября 2019 года новый пункт приёма документов был открыт в населённом пункте Моспино, сообщили в МВД ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника управления миграционной службы МВД ЛНР Руслан Найда рассказал, что гражданами России уже стали около 40 тысяч жителей ЛНР.

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