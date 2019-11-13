Анкара, , 19:23 — REGNUM Пресс-служба губернатора турецкой провинции Муш заявила, что в результате агентурной работы местного командования внутренних войск был выявлен ряд сельских старост, подозреваемых в содействии боевикам Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией, и их укрывательстве.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, под арест были взяты 6 сельских старост, в ходе обыска в их жилищах было изъято 7 пистолетов калибра 9 мм и 2 флага с символикой террористический организации. В заявлении подчеркивается, что все операции по выявлению пособников террористов и актов их противоправных действий будут продолжаться с прежними ранением и решимостью.

Рабочая партия Курдистана признана террористической США и ЕС и занесена ими в соответствующие списки. Несмотря на попытки турецких властей найти пути урегулирования создавшейся ситуации, Рабочая партия Курдистана с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибло около 500 мирных жителей и 800 сотрудников правоохранительных органов. В ходе операций сил безопасности Турции уничтожено или арестовано более 10 тысяч боевиков.