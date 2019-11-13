Москва, , 18:40 — REGNUM Умереть в ледяной воде Мойки обвиняемому в убийстве аспирантки СПбГУ историку Олегу Соколову не позволил Бог. Такое заявление 13 ноября сделал адвокат обвиняемого Александр Почуев на брифинге в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По имеющейся информации, Соколов после убийства Ещенко якобы больше суток прятал её тело у себя в квартире, после чего расчленил его и пытался по частям утопить в Мойке. Однако запакованные в пакет конечности девушки всплыли на поверхность воды. Соколов поплыл за ними, на что обратили внимание полицейские, которые и задержали мужчину.

Тот факт, что историк не утонул и не умер от переохлаждения, говорит о Божьем промысле, уверен его адвокат.

«Он находился в больнице, сознаться не мог. Человек 40 минут провел в ледяной воде. Суд Божий над ним уже свершился. Он мог утонуть или умереть от переохлаждения. Но Господь оставил его в живых, чтобы он иметь право на защиту», — сказал Почуев.

При этом адвокат отметил, что явку с повинной его подзащитный оформил, находясь в больнице.

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Напомним, решением Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга Олег Соколов помещен в СИЗО на срок по 8 января 2020 года. Сам он на суде не возражал против такой меры. Ему предъявлено обвинение в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

Защита Соколова определяется с тем, какая версия случившегося будет предъявлена ею в суде.

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