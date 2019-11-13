Владимир, , 18:35 — REGNUM Во Владимирской области за девять месяцев 2019 года 41 тыс. 394 объекта обследовали на соответствие уровней шума санитарно-эпидемиологическим требованиям. Об этом ИА REGNUM сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

В число обследованных вошли 8 тыс. 885 промышленных предприятий, 9 тыс. 152 предприятия пищевой промышленности, общепита и торговли продовольствием, 13 тыс. 825 коммунальных и социальных организаций, 4 тыс. 855 детских и подростковых организаций, а также 4 тыс. 677 транспортных средств. Превышения нормативов шума нашли на 13,5% объектов.

Хуже всего на людей влияют шумные промышленные объекты (28,63% от превысивших норму). Далее идут коммунальные и социальные организации (14,8%), транспорт (9,7%), пищевая промышленность и торговля (6,3%). Также почти 15% проверенных точек на автомобильных трассах и улицах с интенсивным движением тоже оказались слишком шумными.