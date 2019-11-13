Нальчик, , 18:35 — REGNUM МВД Кабардино-Балкарии проводит служебную проверку по факту ДТП, участником которого стал сотрудник полиции. По ее результатам будет принято решение о дальнейшем прохождении службы старшим оперуполномоченным отдела полиции по Эльбурусскому району. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 ноября в пресс-службе республиканского управления МВД.

Как отметили в ведомстве, после принятия окончательного процессуального решения по уголовному делу будут привлечены к дисциплинарной ответственности и непосредственные руководители полицейского, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью людей.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожно-транспортное происшествие с участием легковой автомашины под управлением сотрудника полиции произошло в Кабардино-Балкарии 8 ноября. Оперативник отдела МВД по Эльбрусскому району, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с другим автомобилем. В результате сам он и пассажиры, в том числе семилетний ребенок, получили травмы.

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