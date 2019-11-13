Екатеринбург, , 18:41 — REGNUM Свердловские власти не намерены вмешиваться в возведение мечети на Сортировке в Екатеринбурге. Об этом заявил вице-губернатор Сергей Бидонько, сообщает ЕАН.

Чиновник ответил на появившиеся слухи о том, что вместо мечети в микрорайоне могут построить торговый центр.

«Мы изначально сказали: это их проект — мы не вмешиваемся», — сказал Бидонько.

Тем не менее, власти готовы оказать помощь, как денежную, так и необходимыми строительными материалами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в гордуме одобрили перевод земли под новую мечеть в Екатеринбурге. Мусульмане переедут туда из мечети, находящейся рядом с цирком.

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