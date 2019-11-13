Цхинвал, , 18:28 — REGNUM Специалисты Детского технопарка равных возможностей Российского социального университета проводят двухдневные семинары для учащихся 7−11 классов школ Южной Осетии по IT-технологиям. Об этом 12 ноября сообщает информагентство «Рес».

Семинары проходят в Цхинвале на базе школы «Альбион». На открытии курса занятий присутствовала министр образования и науки Южной Осетии Натали Гассиева.

Для школьников организованы занятия по таким направлениям, как основы электроники и робототехники, 3D моделирование и 3D печать, компьютерная инженерная графика, программирование и мультимедийные технологии.

Занятия разработаны и реализуются российской образовательной организацией «Экспертиза. Аналитика. Сопровождение» по заказу Федерального агентства по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).