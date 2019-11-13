Москва, , 18:33 — REGNUM Историк и реконструктор Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, пришёл в себя после случившегося и готовится к участию в следственных действиях. Об этом 13 ноября заявил журналистам в Москве его адвокат Александр Почуев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По моему ходатайству председатель общественной комиссии при УФСИН ходил в ИВС. Как пишут сами содержащиеся там, там санаторные условия. Поэтому Соколов пришел в себя более-менее и готовится к участию в процессе», — отметил Почуев.

Также адвокат сообщил, что пока его подзащитный содержится в изоляторе временного содержания и будет помещён в СИЗО на следующей неделе.

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Как сообщало ИА REGNUM, арест Соколов пока что отбывает в спецприёмнике ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти на Захарьевской улице, 6. Затем его переведут в СИЗО «Кресты-2».

Глава ОНК в Петербурге Александр Холодов посетил Соколова, выслушал его просьбы и убедился в том, что права арестованного не нарушаются ни администрацией ИВС, ни сокамерниками. Соколову передали в камеру очки, о которых он просил.

Напомним, совершив убийство своей сожительницы, Соколов, по версии следствия, расчленил ее тело и пытался избавиться от останков, выбросив их в реку Мойка. За этим страшным занятием он и был задержан.

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