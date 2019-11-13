Москва, , 18:19 — REGNUM В Кремле приняли к сведению инициативу об учреждении в России новой памятной даты — Дня окончания Великого стояния на реке Угре, но решения по ней пока не принято. Об этом 13 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Такое предложение действительно излагалось губернатором Калужской области. Оно действительно, что называется, было принято к сведению, но каких-либо решений в этой области не принималось», — сказал Песков, добавив, что в настоящее время данный вопрос «на повестке дня не стоит».

Напомним, в августе в пресс-службе правительства Калужской области сообщали, что инициативу об установлении 11 ноября Дня победного окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году в качестве памятной датой России подержали более половины субъектов Федерации.

Накануне губернатор области Анатолий Артамонов заявил, что данное предложение также нашло поддержку президента России Владимира Путина.

Против признания памятной даты на всей территории страны ранее выступили депутаты Госсовета Татарии, заявившие, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».