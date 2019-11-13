Мурманск, , 18:17 — REGNUM В правительстве Мурманской области планируют сократить значительную часть сотрудников министерства природных ресурсов.

Агенство СеверПост со ссылкой на источник в правительстве пишет, что под сокращение попал 31 сотрудник. По данным СМИ, уволить собираются не только рядовых специалистов, но и руководителей. В «черном списке» оказались, в том числе, работники с большим стажем: 18 человек из сокращаемых имеют стаж государственной службы более 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, среднее время поиска работы в Мурманской области составляет 9 месяцев. Уровень безработицы составляет 4,6%/