Лондон, , 18:22 — REGNUM Свой первый пост в социальной сети Instagram опубликовал наследник престола Великобритании принц Чарльз. Пост опубликован в официальном инстаграм-аккаунте Кларенс-хауса, лондонской резиденции принца Чарльза и его супруги Камиллы, герцогини Корнуольской.

Официальный аккаунт Кларенс-хауса обычно ведут модераторы, которые публикуют фотографии принца Чарльза и его супруги и пишут о них и о событиях с ними связанных в третьем лице.

Последний из более чем двух тысяч двухсот постов был сделан от первого лица и с подписью принца Чарльза. Сын королевы Елизаветы II и наследник британского престола опубликовал фотографию себя и своей супруги Камиллы перед их совместной поездкой в Индию. Пара намерена совершить двухдневный визит в Индию и принять там участие в нескольких мероприятиях, посвящённых изменениям климата.

Под фотографией принц Чарльз выразил самые тёплые пожелания представителям сикхской общины в Великобритании в связи с 550-летием со дня рождения основателя их веры гуру Нанака. Наследник британского престола заверил, что и его супруга высоко ценят и восхищаются сообществом сикхов и остаются мысленно с ними в это особенное время.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предстоящем визите принца Чарльза в Индию, где он примет участие в обсуждении проблем, посвящённых изменениям климата и методам борьбы со стихийными бедствиями.

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