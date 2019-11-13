Владимир, , 18:13 — REGNUM Расследование уголовного дела бывшего директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игоря Конышева, заместителя Александра Трушинского и директора ООО «Агентство Музейных инноваций» и «Айкитти» Сергея Картинцева завершено. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области, Конышева обвиняют в двух эпизодах присвоения и растраты в крупном размере, Трушинского и Картинцева — в пособничестве в присвоении и растрате государственного имущества.

Летом 2016 года Конышев без проведения конкурса заказал у коммерческой фирмы разработку фирменного стиля музея-заповедника по заведомо завышенной стоимости — 390 тысяч рублей. Заказчик полностью получил оплату, хотя фактическая стоимость работ составила чуть менее 49 тысяч рублей. Конышев получил от подрядчика 100 тысяч рублей, считает следствие.

Затем директор ВСМЗ заказал разработку сайта. Подрядчиком выступила другая компания, но руководил ей также Картинцев. Схема повторилась, но уже с большими суммами. Сайт обошёлся музею в 4 миллиона 20 тысяч рублей, а фактическая стоимость работ составила около 1,4 миллиона.

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Во время следствия обвиняемые частично возместили ущерб — выплатили 497 тысяч рублей. С них хотят взыскать оставшуюся сумму, дорогостоящее личное имущество Конышева было арестовано по решению суда. Дело с обвинительным заключением отправили в суд. Рассматривать его будут в особом порядке.

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