Москва, , 18:13 — REGNUM Решение относительно обжалования меры пресечения в виде заключения под стражу для петербургского историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве девушки, ещё не принято. Об этом 13 ноября заявил адвокат Александр Почуев на брифинге в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Доцент Соколов со своим адвокатом в суде Елена Молчанова © ИА REGNUM

По словам защитника, на самой жёсткой мере пресечения настаивает сам обвиняемый. Однако адвокат склоняет своего подзащитного поменять решение и разрешить ему обжаловать решение суда.

«Я как адвокат на этом настаиваю. Но я ограничен волей клиента. А он говорит, что заслуживает самых жёстких мер наказания. Но, мне кажется, он не понимает сам, о чём просит. Конечно, домашний арест, честно говоря, по неким даже гуманным соображениям, — не совсем правильно помещать туда, где он, возможно, расправился… (со своей сожительницей)», — сказал Александр Почуев.

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Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, юрист отметил, что время на обжалование меры пресечения истечёт вечером в четверг, 14 ноября. При этом после нескольких уточняющих вопросов Почуев высказал мнение, что защита скорее обжалует приговор, чем откажется от этой возможности.

Напомним, решением Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга Олег Соколов помещен в СИЗО на срок по 8 января 2020 года. Сам он на суде не возражал против такой меры. Ему предъявлено обвинение в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. После убийства Соколов расчленил и пытался скрыть тело жертвы.

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