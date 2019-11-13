Брянск, , 18:05 — REGNUM Территорию захоронения советских граждан на месте бывшего немецкого концлагеря «Дулаг-142» в Брянске 13 ноября обследовали сотрудники городской прокуратуры и регионального Управления Росреестра. Цель — установить точные координаты мест погребения. Кроме того, здесь обнаружили незаконный котлован.

По закону эта территория должен быть признана объектом культурного наследия и обладать соответствующим правовым статусом для защиты. В ходе осмотра представители власти и историк-консультант поискового отряда «Безымянная высота» Андрей Мазуркевич обнаружили котлован, выкопанный неизвестными лицами. При беглом осмотре на дне видны фрагменты предположительно человеческих костей, сообщает издание «Брянск Today».

ИА REGNUM ранее сообщало, что крупнейшее захоронение узников концлагеря оказалось под угрозой: территория принадлежит ОАО «85 ремонтный завод», проходящему сейчас процедуру банкротства, в рамках которой предстоит реализация имущества.

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