Екатеринбург, , 18:19 — REGNUM Екатеринбургские власти расторгли договорные отношения с исполнителем, который должен был уложить тротуарную плитку на ул. Чапаева. Об этом сообщает «Уралвеб».

По словам мэра Александра Высокинского, горадминистрация отказалась принимать работы у подрядчика из-за их плохого качества.

«Все объемы были сделаны, но принимать их было просто преступлением», — сказал Высокинский.

Предполагалось, что на Чапаева будет уложен технический тротуар, на котором невозможно образование наледи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге пострадала пожилая женщина из-за неровно уложенной плитки. Горожанка сломала руку.

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