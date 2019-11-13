Москва, 13 ноября 2019, 18:02 — REGNUM Защита петербургского историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, пока не определилась, будет ли она настаивать на том, что действия мужчины в отношении жертвы были самообороной — или же на том, что Соколов действовал в состоянии аффекта. Об этом 13 ноября заявил журналистам в Москве адвокат Александр Почуев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кухонный нож
Кухонный нож
Markus Spiske

«Линия защиты предварительная. Изначально она была выбрана так, чтобы не мешать своему подзащитному сознаваться, хотя рекомендовали воспользоваться 51-й статьёй Конституции. Дело кропотливое — построение версий следствия, версий защиты. Нельзя сказать, что защита сотрудничает со следствием, но и не чинит никаких препятствий, отслеживает соблюдение закона», — сказал адвокат.

Также, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, Почуев отметил, что окончательно определиться с линией защиты станет возможно по мере установления всех обстоятельств трагедии.

Адвокат добавил, что версия об убийстве в состоянии аффекта защитой рассматривается, но не является основной.

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Напомним, Олег Соколов в суде при избрании меры пресечения утверждал, что Анастасия Ещенко в ходе скандала в ночь на 8 ноября якобы бросилась на него с ножом, после чего он её застрелил. Обвиняемый также утверждал, что плохо помнит все обстоятельства конфликта и раскаивается в случившемся.

Соколов арестован на два месяца, ему предъявлено обвинение в убийстве девушки.

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