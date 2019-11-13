Санкт-Петербург, , 17:52 — REGNUM Руководство Санкт-Петербургского государственного университета уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба вуза.

Напомним, что Соколов обвиняется в зверском убийстве аспирантки, выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он состоялся в отношениях.

Соколов был обнаружен в реке Мойка недалеко от своей квартиры в Петербурге. Он был пьян. Рядом с ним плавал рюкзак, в котором нашли отрубленные по локоть женские руки.

Затем был проведен обыск на квартире Соколова. Там нашли расчлененные женское тело с отрубленной головой. Это была аспирантка Ещенко.

Соколов в убийстве признался. Суд отправил его под арест на два месяца.

В руководстве СПбГУ сразу заявили, что доцента Соколова уволят. Сегодня это и было сделано.