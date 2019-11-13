Шурышкарский район, Ямало-Ненецкий АО, , 17:49 — REGNUM На Ямале медиков лишили положенных выплат. Деньги пришлось возвращать через суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре ЯНАО.

Справедливость восстанавливалась после проверки надзорным ведомством Мужевской районной больницы. Заявительница в 2017 году была трудоустроена в данное медучреждение после получения диплома по срочному трудовому договору. Потом, в 2018 году с ней был заключён бессрочный договор и ей стали выплачивать ежемесячное пособие 8 тыс. рублей, а также выдали единовременную выплату 100 тыс. рублей как молодому специалисту.

В апреле 2019 департамент здравоохранения ЯНАО провёл проверку в Мужевской районной больнице и лишил заявительницу права на все пособия, так как до бессрочного договора у неё был заключён с медучреждением срочный договор и она таким образом получила стаж работы. А выплаты, согласно постановлению правительства ЯНАО от 19.01.2016 №28-П, положены «не имеющим стажа работы в медицинских организациях». Помимо заявительницы в таком положении оказались ещё два медика Мужевской больницы.

Учитывая, что заключение срочного трудового договора не зависело от воли молодых медиков, а было обусловлено отсутствием в больнице постоянных вакансий, прокурор обратился в суд с иском. Суд поддержал надзорное ведомство и трём молодым специалистам выплачено более 90 тыс. рублей на троих.