Берлин, , 17:49 — REGNUM В Берлине состоялось учредительное собрание Клуба германо-осетинской дружбы прошло в здании немецкого Парламентского общества Бундестага. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Южной Осетии.

В учредительном собрании приняли участие министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев, депутаты регионального парламента Берлина Гуннар Линдерман, Франк Шеермессер, Хеннинг Зоз, Рихард Гретцингер и другие приглашенные лица.

Президентом Клуба германо-осетинской дружбы был выбран депутат регионального Парламента Берлина Гуннар Линдерман.

На встрече обсуждалась важность развития гуманитарных, научно-культурных и экономических связей между народами Южной Осетии и Германии.

На собрании был принят Меморандум, в котором отмечается, что члены Клуба намерены устанавливать тесные связи между представителями гражданского общества, научными и культурными кругами Южной Осетии и Германии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр иностранных дел Южной Осетии находится в Германии по приглашению депутата регионального парламента Берлина Гуннара Линдерманна. Глава МИД принял участие в в мероприятиях, посвященных 30-летию падения Берлинской стены.

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