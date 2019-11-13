Курган, , 17:41 — REGNUM В Курганской области участок федеральной трассы «Иртыш» очищают от последствий снегопада. На нём работает 13 единиц техники, сообщает пресс-служба АО «УралАвтодор».

Если снегопад усилится, то на дороги готовы вывести дополнительную технику, обещают в дорожной организации. По данным синоптиков, 14 ноября снегопады в регионе продолжатся.

Как сообщало ИА REGNUM, также снег 13 ноября выпал в Свердловской и Челябинской областях. На дорогах возникли заторы.

Читайте ранее в этом сюжете: Екатеринбург и окрестности завалило снегом