Волгоград, , 17:40 — REGNUM Денежное вознаграждение за достоверную информацию о личности грабителя, взорвавшего банкомат в Волгограде, пообещали в полиции. Мужчину, совершившего преступление, запечатлели камеры видеонаблюдения — он зашёл в офис в противогазе. На вид злоумышленнику 25−35 лет, сообщили 13 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

По факту подрыва банкоматов возбуждено уголовное дело, преступника по горячим следам задержать не удалось. По предварительным данным, это мужчина худощавого телосложения с тёмными волосами. В день преступления он был одет в тёмные куртку, джинсы и кроссовки. Предположительно, на лице у него могут быть порезы от стекла.

«В соответствии с действующим законодательством, руководство ГУ МВД России по Волгоградской области приняло решение о выделении денежного вознаграждения за достоверную информацию о личности причастного к совершению преступления», — уточнили в полиции.

ИА REGNUM напоминает, что преступник подорвал банкомат в помещении обслуживания клиентов Сбербанка, расположенном в жилом доме по 8-й Воздушной Армии Дзержинского района Волгограда утром 8 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сбербанке прокомментировали нападение на банкоматы в Волгограде