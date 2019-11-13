Санкт-Петербург, , 17:28 — REGNUM На расчистку федеральных трасс Ленинградской области и кольцевой автомобильной дороги (КАД) Петербурга зимой 2019−2020 года готовы выйти 319 единиц спецтехники. Об этом сообщает 13 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», которое отвечает за федеральные дороги СЗФО.

В настоящий момент управление полностью завершило подготовку к зимнему содержанию подведомственных дорог и, помимо техники, дорожники заготовили все необходимые противогололедные материалы и распределили их по базам подрядных организаций.

«Расчистку и обработку покрытия самой загруженной федеральной магистрали северо-запада — Кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга (А-118) — будет выполнять 70 единиц спецтехники, в том числе 57 комбинированных дорожных машин (КДМ), три роторных снегоочистителя, семь экскаваторов и погрузчиков, три трактора со снегоочистительным оборудованием», — уточняют в ФКУ.

Для уборки в зимнее время кольцевой дороги Петербурга заготовлено 0,773 тысяч кубометров песка, 1,225 тысяч тонн пескосоляной смеси, 8,996 тысяч тонн соли с антислёживателем и 0,865 тысяч тонн антигололедного реагента ацетатной группы «Нордвей».

"Противогололедные материалы сертифицированы, прошли входной контроль качества и отвечают всем нормативным, в том числе экологическим, требованиям», — отмечают в управлении.

Стоит отметить, что в этом году нагрузка на дорожников Упрдор возрастила, поскольку на 116 км увеличилась протяженность федеральных трасс в Ленинградской области. Дороги А-215 «Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок» передана региональными властями в пользование федеральных.

«В связи с этим по сравнению с прошлым годом возросли и объемы заготовленных на зиму противогололедных материалов. Так, запасы песка составляют 23,850 тысяч кубометров, пескосоляной смеси — 41,504 тысяч тонн, соли с антислеживателем — 34,242 тысяч тонн», — отметили в управлении.

В Ленобласти расчищать федеральные трассы в грядущем сезоне будут 249 единиц техники: КДМ, автогрейдеры, роторные снегоочистители, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры и пр. Кроме того, вся дорожная техника оснащена бортовыми навигационно-связными терминалами системы ГЛОНАСС/GSM, которая позволит отслеживать количество и срок их работы на участке.

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