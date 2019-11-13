Екатеринбург, , 17:17 — REGNUM Нужно проанализировать, не ударит ли по бизнесу застройщиков исполнение плановых заданий нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом заявил мэр Александр Высокинский, сообщает ЕАН.

По мнению Высокинского, нужно относиться к планам «с долей осторожности».

»Нужно внимательно посмотреть, потянет ли их рынок? Не обрушим ли мы его? Не встанут ли строительные организации из-за отсутствия рентабельности?» — сказал градоначальник.

Если следовать нацпроекту, то к 2024 году в Екатеринбурге должно строиться 1,5 млн кв. м в год, хотя обычно в городе сдают 1 млн кв. м.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее застройщики возмутились проектом приаэродромных территорий аэропорта Кольцово. Из-за возможных убытков компании готовы судиться с аэропортом.

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