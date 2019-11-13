Белгород, , 17:19 — REGNUM Депутаты Белгородской областной думы намерены поддержать обращение своих коллег из Костромы в адрес министра спорта РФ. Народные избранники просят ускорить принятие нормативного правового акта, устанавливающего порядок присвоения квалификационных категорий тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта, а также требований к присвоению категорий, сообщили 13 ноября в пресс-службе областной думы.

Как пояснил заместитель председателя комитета Белгородской облдумы по культуре и спорту Александр Щеглов, ранее полномочия по присвоению разрядов тренерам принадлежали органам исполнительной власти субъекта. Однако в июне 2018 года был принят федеральный закон, по которому эта компетенция теперь принадлежит федеральным органам исполнительной власти РФ.

«Если сказать доступным языком, Министерство спорта выделили отдельно, но порядок присвоения категорий не утвердили. Люди перешли, имеют, например, звание «тренер высшей категории» по тем результатам, которые у них были. Сейчас у категорий заканчивается срок действия. От их уровня зависит уровень ставки заработной платы, которую получает тренер. И сейчас тренеры, имея результаты, не имеют возможности подтвердить свою категорию. И они автоматически, по истечению срока, становятся без категории и уходят на самую низшую степень оплаты. Естественно, возмущаются люди, страдает их имидж, страдает заработная плата. К сожалению, Минспорта нарушает свою дорожную карту. Они должны были этот порядок утвердить ещё два года назад», — уточнила начальник управления физкультуры и спорта региона Наталья Жигалова.

В начале ноября 2019 года в Белгородской области впервые присудили премию для тренеров «Призвание». Её получили более 50 профессионалов из Белгорода, Старого Оскола, Губкина, Грайворона, Шебекино, Ракитянского района. Премия станет ежегодной.