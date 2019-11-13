Белгород, 13 ноября 2019, 17:19 — REGNUM Депутаты Белгородской областной думы намерены поддержать обращение своих коллег из Костромы в адрес министра спорта РФ. Народные избранники просят ускорить принятие нормативного правового акта, устанавливающего порядок присвоения квалификационных категорий тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта, а также требований к присвоению категорий, сообщили 13 ноября в пресс-службе областной думы.
Как пояснил заместитель председателя комитета Белгородской облдумы по культуре и спорту Александр Щеглов, ранее полномочия по присвоению разрядов тренерам принадлежали органам исполнительной власти субъекта. Однако в июне 2018 года был принят федеральный закон, по которому эта компетенция теперь принадлежит федеральным органам исполнительной власти РФ.
В начале ноября 2019 года в Белгородской области впервые присудили премию для тренеров «Призвание». Её получили более 50 профессионалов из Белгорода, Старого Оскола, Губкина, Грайворона, Шебекино, Ракитянского района. Премия станет ежегодной.