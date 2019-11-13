Ставрополь, , 17:14 — REGNUM Доля поддельных денежных купюр, выявленных на Северном Кавказе и Юге России в третьем квартале 2019 года, составила 11,4% от общего объема фальшивок, обнаруженных в субъектах России. В этих регионах было выявлено и передано в правоохранительные органы 1235 экземпляров поддельных денежных знаков Банка России, пишет «Коммерсантъ».

Чаще всего фиксировались подделки пятитысячных купюр — 622 штуки. Вполовину меньше (351) было выявлено поддельных тысячных купюр. Меньше всего интерес фальшивомонетчиков к купюрам достоинства 50, 100, 200, 500 и 2000 рублей.

Как отметили в Южном управлении Банка России, за третий квартал была выявлена даже одна поддельная 10-рублевая монета, а вот ее бумажный эквивалент и вовсе не встречался.