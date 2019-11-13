Кострома, 13 ноября 2019, 16:57 — REGNUM 13 икон из Костромской области поедут на конкурс в Москву, — сообщает пресс-служба УФСИН.
Иконы отобраны по итогам регионального этапа конкурса православной иконописи «Канон», где были представлены работы осужденных.
При оценке работ учитывались соответствие канонам православной иконописи, тщательность проработки деталей иконы, самобытность исполнения и оригинальность оформления иконы.
Костромские заключенные участвовали в номинациях «Храмовая икона», «Аналойная икона», «Домашняя икона».