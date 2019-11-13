Белгород, 13 ноября 2019, 16:55 — REGNUM Количество маршрутов в Белгороде переизбыточно, считает заместитель губернатора Белгородской области, начальник регионального департамента строительства и транспорта Евгений Глаголев. Об этом он рассказал на пресс-конференции по новой системе организации транспортных перевозок в Белгородской агломерации 13 ноября в Доме правительства области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
В Белгороде начала работу единая диспетчерская служба, которая обслуживает не только автобусы Единой транспортной компании, но и весь подвижной состав, осуществляющий перевозку пассажиров в Белгородской агломерации. Свыше 300 автобусов, а это 38 различных маршрутов, можно отследить по приложению «Яндекс.Транспорт». Однако в региональном правительстве считают, что количество маршрутов можно сократить.
Городские автобусы оборудовали датчиками ГЛОНАСС, электронными рейсовыми указателями. Кроме того, с 2020 года в Белгороде планируют полностью перейти на безналичную оплату проезда.
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