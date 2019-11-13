Грозный, , 16:52 — REGNUM В Чечне состоялась торжественная передача ключей от автомобилей для управления ГИБДД. В ней участвовали министр транспорта РФ Евгений Дитрих и начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Госавтоинспекция Чечни получила 98 машин Skoda Octavia. Церемония передачи патрульных автомобилей состоялась на территории резиденции главы Чеченской Республики, пишет ИА «Грозный-информ». Машины закуплены в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Глава Чечни Рамзан Кадыров, поблагодарив руководство Минтранса РФ и МВД РФ за подарок, отметил, что проблема с техникой в гараже ГИБДД Чечни решена с получением этих машин на 50−70%.

Михаил Черников сообщил, что в скором будущем подразделение Госавтоинспекции в Чечне будет дооснащено автомобилями УАЗ. Они прибудут до 16 декабря.