Архангельск, , 16:53 — REGNUM Несмотря на холод и сильный ветер, погода в Архангельской области является аномально теплой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила дежурный синоптик Северного УГМС Наталья Пархомчук.

«В ближайшие два погоду в Архангельской области будет определять теплый атмосферный фронт с Атлантики, температура воздуха будет аномальной для ноября — до +5С. К выходным снова начнет холодать, атмосферное давление будет расти. По области утсановится температура от — 1С до — 6С», — сообщила синоптик.

По наблюдению синоптиков, влияние атлантических циклонов все больше распространяется на погоду европейской части России.

«Раньше в это время наблюдалось распространение арктического «воздуха», сегодня влияние идет с Запада и Северо-Запада», — заявила Пархомчук.