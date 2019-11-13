Москва, , 16:35 — REGNUM Аномально тёплая для ноября погода продержится на западе, юге и в центре России до конца выходных, передаёт 13 ноября «Звезда».

По словам синоптика «Фобоса» Елены Волосюк, температура воздуха всё это время будет выше нормы на три-четыре градуса.

Волосюк «В середине текущей недели большая часть европейской России попала под влияние антициклона, и он удержит регион вплоть до конца недели, включая и выходные дни».

В Москве в течение этого времени днём ожидается +1… +6 °С, ночью — около нуля. В регионах центрального Черноземья днём ожидается +3… +8 °С.

Волосюк «Тихая ясная погода практически с полным отсутствием осадков — она характерна для так называемого периода бабьего лета».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уже завтра, 14 ноября, в Сибири и на Урале сильно похолодает. В Омской области ночью будет — 30 °C, а в Иркутской области ожидается — 40 °C.

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