Москва, 13 ноября 2019, 16:35 — REGNUM Аномально тёплая для ноября погода продержится на западе, юге и в центре России до конца выходных, передаёт 13 ноября «Звезда».
По словам синоптика «Фобоса» Елены Волосюк, температура воздуха всё это время будет выше нормы на три-четыре градуса.
В Москве в течение этого времени днём ожидается +1… +6 °С, ночью — около нуля. В регионах центрального Черноземья днём ожидается +3… +8 °С.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, уже завтра, 14 ноября, в Сибири и на Урале сильно похолодает. В Омской области ночью будет — 30 °C, а в Иркутской области ожидается — 40 °C.
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