Рязань, , 16:48 — REGNUM Двух жителей Рязанской области обвиняют в совершении ряда преступлений: убийстве 53-летнего рязанца, разбое, хищении и использовании подложных документов. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд, сообщили 13 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, в декабре 2017 года 27-летний обвиняемый познакомился с 53-летним жителем Рязани. Он узнал о наличии у мужчины значительной суммы денег на банковском счёте, смог получить доступ к его реквизитам через мобильное приложение и собирался похитить более одного миллиона рублей. Из-за банковского лимита обвиняемому удалось снять только 500 тысяч рублей. Потерпевший предположил, что кражу совершил его новый знакомый, и тогда обвиняемый вместе с приятелем под предлогом встречи заманили мужчину в гараж на одной из улиц Рязани и избили, от телесных повреждений тот скончался. Сообщники забрали у жертвы огнестрельное оружие, автомобиль, а тело вывезли за город и закопали в поле. Чтобы передвигаться на машине, один из обвиняемых использовал поддельное водительское удостоверение, выданное на чужое имя.

Обвиняемые отрицали свою вину, однако следователи собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утверждённым в прокуратуре обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.