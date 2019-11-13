Челябинск, , 16:23 — REGNUM Водители должны быть внимательными на дорогах в условиях выпадающего снега. Об этом заявляет пресс-служба южноуральской компании «УралАвтодор».

»Специалисты дорожной службы просят водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, также с предупреждением к водителям выступила пресс-служба отделения ГИБДД по южноуральскому Коркинскому району. Сотрудники ведомства призывают граждан соблюдать дистанцию и скоростной режим и избегать резких маневров.

Отметим, в ряде регионов России 13 и 14 ноября пройдут снегопады. В Екатеринбурге и окрестностях ночью 13 ноября выпал обильный снег. Это привело к заторам на дорогах.

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