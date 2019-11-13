Красногорск, , 16:41 — REGNUM На дорогах Подмосковья в местах установки камер наружного наблюдения смертность снизилась на 58%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мособлдумы.

Как заявил на заседании профильного комитета Мособлдумы заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Игорь Королёв, с 2016 года число погибших в ДТП на дорогах области сократилось на 31% — с 1181 человека до 695 человек. Общее число так называемых очагов аварийности на регеональных дорогах сократилось на 68%.

По словам Королёва, за последние два года на 356 участках дорог Подмосковья установили металлическое барьерное ограждение, на 50 участках — тросовое ограждение, на 91 участке — перильное. Также для предупреждения ДТП проложили 519 км тротуара, установили 21.1 тыс. дорожных знаков и протянули 693 км линий освещения.

«Впервые в Московской области мы поставили экспериментальное тросовое ограждение на двухполосной дороге в Сергиевом Посаде — на этой дороге постоянно происходили встречные ДТП, как правило, это летальный исход. И на сегодняшний день мы зафиксировали несколько повреждений этого ограждения, то есть расчёт был верным», — заявил заместитель министра.

Также на дорогах Московской области установлено 1,5 тыс. камер: свыше 1,2 стационарных и 200 передвижных.