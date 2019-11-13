Дели, Индия, , 16:54 — REGNUM Руководство Университета Джавахарлала Неру в индийской столице Дели выполнило требования студентов, организовавших демонстрации на улицах города. Об этом 13 ноября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

Администрация Университета Джавахарлала Неру не только отменила трехкратное повышение платы за студенческие общежития, но и представила новую инициативу по материальному обеспечению студентов из малоимущих семей. После указанного объявления студенческие организации свернули акции протеста на улицах Нью-Дели.

Напомним, что 11 ноября студенты Университета Джавахарлала Неру, одного из самых престижных высших учебных заведений Индии, вышли на улицы после трехкратного повышения платы за студенческие общежития, а также ужесточения комендантского часа и требований к внешнему виду. По словам студентов, нововведения не позволят обучающимся из малоимущих семей продолжать учёбу в университете.