Вашингтон, , 16:11 — REGNUM Видеоигра Stardew Valley уже в конце ноября 2019 года получит дополнение с большим количеством нового контента. Об этом 13 ноября сообщил журнал PC Gamer.

Её разработчик Эрик Бароне сообщил, что обновление также решит ряд проблем в игре и усилит её «слабые стороны». Кроме того, в Stardew Valley появится ряд новых функций. Например, теперь в игре супруги после свадьбы получат возможность поучаствовать в неком «14-сердечном» ивенте.

Напомним, Stardew Valley представляет собой симулятор жизни фермера. Игра была выпущена Эриком Бароном в феврале 2016 года на ПК (Windows). Позже она была портирована на платформы macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS и Android.

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