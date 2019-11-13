Лондон, , 16:07 — REGNUM Британский авиаперевозчик EasyJet собирается открыть собственное турагентство по продаже пакетных туров, сообщает информационный портал TravelRussianNews со ссылкой на издание The Times.

Генеральный директор компании Йохан Лундгрен полагает, что открытие турагентства поможет разрешить финансовые трудности авиаперевозчика, с которыми он столкнулся в последнее время. Руководство EasyJet не отпугнуло от идеи недавнее банкротство Thomas Cook, и они не думают, что это стало индикатором снижения спроса на пакетные туры. Осведомитель, близкий к руководству, сообщил изданию The Times, что «Было бы довольно трудно выбрать правильное время выхода на рынок пакетных туров, при этом учитывая банкротство Thomas Cook, потребность отельеров и желание правительства защитить отели от банкротств. Пакетные туры не утратили свою популярность, просто модель отдыха 7−14 дней уже становится неактуальной».

Добавим, что EasyJet собирается предлагать туры со страхованием по схеме Atol (Air TravelOrganisers' Licensing).