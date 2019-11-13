Нур-Султан, , 16:02 — REGNUM Оптимизировать площади во всех государственных общеобразовательных учреждениях Нур-Султана призвал заместитель акима (мэра) города Бахтияр Макен, сообщает 13 ноября агентство «Казинформ».

По его словам, площадь кабинета директоров школ в США не превышает 15 кв. метров, в ОАЭ — 20 кв. метров. Макен считает, что высвободившиеся площади позволят создать комфортные условия для обучения.

Он добавил, что при выборочном обходе школ были выявлены кабинеты директоров площадью более 60 кв. метров, тогда как площадь кабинетов должна составлять не более 32 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря 2018 года директор департамента государственных услуг агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Казахстана Ильдар Уйсумбаев заявил, что ежегодная экономия средств за счет сокращения площадей в государственных органах республики составит 1 млрд тенге ($2,57 млн).

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