Бишкек, , 15:59 — REGNUM В Киргизии 43% школьников имеют различные хронические болезни. В большинстве случаев это нарушение осанки, респираторные заболевания, болезни желудочно-кишечного тракта и головные боли. Об этом на заседании тематического круглого стола заявила специалист министерства образования Гульшан Абдылдаева, передает «Kaktus.media».

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По словам представителя образовательного ведомства, негативное влияние на состояние здоровья детей оказывает, в первую очередь, переполненность школ — из-за проходящих в три — четыре смены уроков у школьников возникают нарушения режима питания и сна.

Также главный специалист управления дошкольного, школьного и внешкольного образования отметила, что классы в большинстве общеобразовательных учреждений Киргизии имеют плохое освещение.

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